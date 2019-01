Bun di bun onn da tuttas varts ed ils megliers giavischs per l'onn 2019. Il president dal Forum Engiadina Bassa Val Müstair Philipp Gunzinger ensemen cun il sviluppader regiunal Andrea Gilli, infurmeschan als radund 60 affarists e politichers sur da las sfidas e schanzas per l'avegnir da l’Engiadina Bassa e Val Müstair.

Tscherts van bain e tscherts era main

Ils dus referents ensemen cun il president da la societad da commerzi e mastergnanza Claudio Andry fan speranza sin megliers temps, ma i dat era vuschs criticas. L’hotelier da l'onn 2018 Kurt Baumgartner appellescha als preschents da betg cloccar massa in a l’auter sin las spatlas, il turissem haja patì ils onns passads.

Impurtant è ina buna collavuraziun

Philipp Gunzinger è persvas che l’Engiadina Bassa ha fitg bunas cundiziuns per in svilup positiv – in svilup constant. Il fundament per restar sin buna via è la communicaziun ed ina buna collavuraziun tranter affarists, turistichers e la politica.

L'aperitiv da Bumaun, organisà da la societad da commerzi e mastergnanza è ina buna plattafurma per intensivar quella impurtanta collavuraziun in tranter l'auter.

