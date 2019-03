12 bars, butias e kioscs èn vegnids controllads e tschintg da quels han vendì alcohol senza dumandar la carta d'identitad. La vischnanca da Scuol ha fatg questa controlla ensemen cun l'Uffizi da sanadad dal Grischun e cun l’organisaziun Crusch blaua.

Dus giuvenils accumpagnads da la polizia

Dus giuvenils betg indigens èn vegnids instruids, sco ch’els han dad ir avant. Accumpagnà il proceder han ina persuna da la Crusch blaua sco era il policist communal. Quels èn stads sin distanza ed han lura protocollà l'entira acziun.

Mo in'admoniziun – nagin chasti

Ils tschintg affars ch'han vendì alcohol als giuvenils sut 16 onns èn vegnids contactads. La Crusch blaua porscha a quels la pussaivladad da far scolaziuns per vendidras e vendiders. Il vitg da Scuol na prevesa il mument betg in chasti – ils responsabels vegnan però a cuntinuar cun las controllas e sche in u l’auter affar avess repetidamain da vender alcohol a memia giuvens, lura sto quel far quint cun in chasti.

