Cun in eveniment sin glatsch tut spezial han anteriurs giugaders da hockey da la squadra naziunala s’engaschà a favur da las squadras giuvenilas en l'Engiadina e sa mesirà en in gieu da hockey encunter ina selecziun da giugaders da la terza liga.

Ils giuvenils èn stads spalier per tut ils giugaders da la saira, er per Valentin Bissig.

Era sch'il gieu è in d'amicizia, finalmain è l'onur quai che quinta. Er per Mattia Baldi.

Cun temperaturas da bun -20 grads han las duas squadras «Allstars» encunter «Old Stars and Legends» sa duelladas e procurà per trategniment per ils radund 400 aspectaturs en l’arena da glatsch Promulins a Samedan. Daniel Pita da La Punt Chamues-ch aveva lantschà ensemen cun ses conscolar Raeto Raffeiner l’idea da l’occurrenza. In eveniment sin glatsch che duai finalmain er emplenir in pau las cassas dals clubs da hockey.

Emprender dals stars

Ina da las grondas attracziuns per ils uffants è stà il trenament cun il trenader naziunal da hockey Patrick Fischer e l’anteriur giugader dal HCD, Reto von Arx. En il center da la festa è stà il gieu tranter ils anteriurs cracs da hockey ed ina squadra che sa cumpona da mintgamai dus giugaders ord ils clubs da 3. liga. Quai da la Bregaglia fin a Zernez ed er da las squadras Alvra e Bravuogn.

Mauns fraids ed autograms

Avant il gieu da legendas cun participaziun er da Corsin Camichel, Claudio Micheli, Mattia Baldi u er Mathias Seger, han ils promis suttascrit numerusas chamischolas, giaccas e cartas d’autogram. In’acziun betg adina simpla, cun quai ch’ils mauns daventavan svelt fraids.

Intgant e lottaria

Gidà ad emplenir la cassa da las partiziuns dals juniors in Engiadina ha er ina lottaria nua ch’ils preschents han pudì gudagnar ina chamischola dals stars da la NHL, Nino Niederreiter e Nico Hischier. Ultra da quai èn tut las chamischolas dals giugaders da la saira vegnidas intgantadas. Ils imports per chamischola èn fitg variads. Il pli aut ha cuntanschì quel da l’anteriur giugader dal HCD.

400 francs per il tricot da Reto von Arx

Sco che Daniel Pita ha declerà suenter il gieu vul ins repeter l’acziun gartegiada sche pussaivel in auter onn.

