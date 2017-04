Segirezza al Pass dal Fuorn vegn augmentada

Ils parcadis sin il Pass dal Fuorn na sajan tenor in'expertisa betg segirs avunda. Suenter ina fasa da planisaziun pli lunga èn las lubientschas necessarias avant maun. Uss pon il Parc Naziunal Svizzer ensemen cun la vischnanca da Zernez realisar las lavurs da meglieraziun enfin il 1 da zercladur.

Cun mesiraziuns da spertezza ha la polizia chantunala constatà che la sveltezza maximala vegnia per part surpassada massivamain. Uschia na saja la segirezza per peduns e per traffic betg suffizienta. Per quest motiv ha il Parc Naziunal Svizzer en collavuraziun cun la polizia chantunala, l'uffizi da construcziun bassa e la vischnanca da Zernez introducì intginas mesiras sco emprova. La spertadad tar ils parcadis P7, P8 e P9 è vegnida reducida sin 60km/h ed igl era scumandà da surpassar sur quests tschancuns.

Ils resultats mussian che la situaziun saja sa quietada massivamain. L'Uffizi chantunal per l'execuziun giudiziala, segirezza e sanadad ha approvà da signalisar quest traject definitivamain da nov. Questas mesiras vegnan realisadas a partir dal 1. da zercladur enfin ils 31 d'october tar ils parcadis P3 (Vallun Chafuol), P4 (La Drossa), P6 (Hotel il Fuorn) e P8 (Stabelchod).

Il medem mument vegnan dus parcadis serrads per motivs da segirezza. P7 pervi da sia posiziun en ina storta e P9, perquai ch'el è gist davos in crest nunsurvesaivel. Il parcadi P8 sin il traject da la Lingia Lunga vegn engrondì. En il futur duai quel porscher la pussaivladad da parcar dad omaduas varts da la via. Uschia po vegnir reducì il dumber d'autos che ston cruschar la via.

Sin tut ils parcadis vegnan las entradas e sortidas chanalisadas ed ils parcadis separads da la via. Er las fermadas da posta duain vegnir separadas meglier dals parcadis. Plinavant duain ils peduns mo anc cruschar la via en las zonas prevesidas per quai. Quellas duain vegnir segnadas correspundentamain.

Enfin che las lavurs èn a fin vegn cusseglià a viandants en la regiun Stabelchod da viagiar cun auto da posta.

RR novitads 11:00