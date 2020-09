Accident mortal cun in töf

A Segl en l'Engiadina hai dà dumengia suentermezdi in accident mortal cun in töf. In motociclist da 75 onns è collidà cun ina saiv directiva ed è crudà en il lai da Silvaplauna, ha communitgà la polizia chantunala.

Policists e passants han tratg il grev blessà ord l'aua. L'emprim ha el anc dà resposta. Pervi da las grevas blessuras è el dentant anc mort al lieu da l'accident.