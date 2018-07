La populaziun dal vitg da Segl tracta questa saira la nova lescha per segundas abitaziuns – ina cun restricziuns marcantas.

Vista sin il vitg da Segl in Engiadin'Ota

La lescha da segundas abitaziuns è stada in grond rumpatesta en ils vitgs, uschia era a Segl en Engiadin’Ota.

Las restricziuns marcantas

Hotels ch'existan gia dapli che 25 onns e che n'èn betg pli rentabels na dastgan betg vegnir fabritgads enturn en secundas abitaziuns. Percunter prevesan ins la pussaivladad da laschar realisar emprimas abitaziuns, locals da biro u d’industria. Tenor lescha federala fissi stà pussaivel da fabritgar enturn 50% dal spazi dal hotel en secundas abitaziuns.

Passa 25% da las abitaziuns da Segl vegnan oz affittadas sco abitaziuns da vacanzas. Sper quai ha segl memia pauc terren per realisar novs projects turistics per fabritgar abitaziuns. La nova lescha prevesa perquai d’abolir dal tut la realisaziun d’ulteriuras abitaziuns da vacanzas per fittar.

La nova lescha prevesa però era ina schliaziun. Emprimas abitaziuns abitadas dapli che 20 onns dastgan en avegnir, cunter l’indemnisaziun d’ina taxa, vegnir midadas en secundas abitaziuns.

