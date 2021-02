Il privel da lavinas tranter Segl e Plaun da Lej creschia pervi da l'aura da primavaira marcantamain il decurs dal di. En consequenza serra l'Uffizi da construcziun bassa la via sin quest traject mintgamai tranter las 11:00 e las 18:00.

Via da Malögia mintgamai serrada 11:00 enfin 18:00

Sin il tschancun da 3,7 kilometers pericliteschian radund 14 lavinas la via, hai num en la communicaziun. Intginas lavinas sajan gia vegnidas a val, per part artifizialmain. Dapertut na saja quai betg pussibel da distatgar las lavinas a moda artifiziala. La cumissiun da lavinas saja al lieu e valiteschia cuntinuadamain la situaziun.

Legenda: Las spundas sut il Piz Lagrev e sur il traject pertutgà (fotografia dals 23 da favrer 2021). MAD / Uffizi da construcziun Bassa.

Durant la notg possian las lavineras puspè sa stabilisar. Entras las temperaturas fraidas vegnia il privel da lavinas pli pitschen.

