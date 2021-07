Il quint 2020 da la vischnanca da Segl serra cun in gudogn da var 952'000 francs. Il mardi saira a la radunanza communala approvà il quint. Las investiziuns nettas che Segl a fatg il 2020 muntan a circa 1,5 milliuns francs. E sco la vischnanca scriva, mussa la bilantscha che Segl era la fin da l'onn liber da debits esters.

Approvà plirs credits

Plinavant han ils da Segl approvà in credit spezial da 544'000 francs per bajegiar or il center d’infurmaziun tar la plazza da posta a Segl Maria. In ulteriur credit da 110'000 francs hai dà per colliar las chasas da la Via Cartinellas a la serenera Platta.

Sco davos punct sin la glista da tractandas ha la radunanza communala dat ses consentiment per ina cunvegna da prestaziun cun la Scoula da musica d'Engiadin'Ota.