Segunda giada «Bianca e Fernando» en Engiadina

Suenter che l’Opera San Murezzan aveva preschentà l’on passa l’ovra da Vincenzo Bellini vegn quest onn repetì il program, dentant vegn l’opera mussada en in nov lieu. La repetiziun ha er consequenzas finanzialas.

Che l’Opera San Murezzan mussa anc ina giada la medema opera sco l’onn passà ha tenor il directur Martin Grossmann pliras raschuns. Per l’ina hajan ins mussà l’ovra «Bianca e Fernando» il 2016 gia il cumenzament da zercladur e cun quai memia baud per blers fans da l’opera. Per l’autra saja quai en sasez tut normal, ch’ins repeta en chasas d’opera pliras stagiuns in’ovra.

Spargnà la mesadad dal budget

Cun represchentar dus onns en fila la medema opera ha l’organisaziun pudì reducir il budget per la mesadad dals custs sin 300’000 francs. La vestgadira, ina gronda part da las culissas ed ils requisits hajan ins pudì duvrar da las represchentaziuns en il Maloja Palace il 2016.

Las adattaziuns per mussar l’opera da Vincenzo Bellini en la sala da l’Hotel Reine Victoria a San Murezzan sajan stadas minimalas.

Surpraisa negativa da Cuira

Cun quai ch’i sa tracta d’ina repetiziun d’ina occurrenza cultura, ha'l Chantun Grischun decis far permez sia contribuziun a favur da l’Opera San Murezzan. Uschia è resultada per l’organisaziun ina fora finanziala da radund 40’000 francs.

« Jau sun fitg dischillus da l’agir da la regenza grischuna. » Martin Grossmann

directur Opera San Murezzan

La fora emprova la societad uss da serrar cun contribuziuns da la singulas vischnancas en l'Engiadin’Ota e cun donaziuns da fauturs.

Dischillus è il directur er dal fatg, che la regenza ha stritgà la mesadad da la contribuziun malgrà che la Kammerphilharmonie Grischun furma l’orchester da l’opera a San Murezzan e betg ina furmaziun da l’ester che fiss bler pli bunmartgada.

Vendì gia 80 % dals bigliets

Che la repetiziun da l’opera «Bianca e Fernando» è stada la tscherna gista, conferman las cifras da vendita per las trais represchentaziuns a San Murezzan. La gronda part dals bigliets per la sonda a la dumengia sajan gia davent, uschè Martin Grossmann. Tant per la sonda sco er per la dumengia dettia dentant anc plazzas libras.

