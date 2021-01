Las zonas da quietezza han ina gronda impurtanza per la selvaschina – là chattan els il paus urgent per durant il temp d’enviern.

Ils guardiaselvaschinas controllan permanentamain las zonas da quietezza, guardan che indigens e giasts sa tegnan vi da las prescripziuns. Il guardiaselvaschina Emil Kuen dad Ardez è cuntent cun la situaziun actuala, la gronda maioritad resguardia las mesiras per proteger la selvaschina. Ils animals han in ritmus bainquant pli plaun durant l’enviern per spargnar impurtanta energia per surviver.

Sche selvaschina ha da mitschar pliras giadas, ha quai per gronda part ina consequenza mortala, oravant tut per selvaschina debla u pli veglia.

Adina puspè è sin maisa la dumonda da pavlar la selvaschina per gidar ad els ad envernar. Ma quai n’è betg la soluziun – la selvaschina riva fitg bain sur l’enviern, sch’ella chatta il paus e la quietezza.

Maletg 1 / 3 Legenda: La tabla - zona da quietezza. RTR, Armon Schlegel Maletg 2 / 3 Legenda: In tschierv vid tschertgar da pavel. RTR, Armon Schlegel Maletg 3 / 3 Legenda: La selvaschina en il guaud èn il pli gugent sin costas stippas. RTR, Armon Schlegel

