Sensibilisar per gidar ad auters

Manar il mund da sanitad pli daspera a giuvnas e giuvens – quai è la finamira dal champ da vacanzas organisà da la Societad svizra da las truppas sanitaras. Quest champ ha lieu gia per la 34 avla giada insumma e per la terza giada a S-chanf.

Charitad, imparzialitad, neutralitad, independenza, voluntariadad, unitad ed universalitad: Quai èn ils 7 princips da la Crusch Cotschna e materia d’instrucziun tar il champ da giuvenils AULA.

Savida gratuita ed envista en professiuns en il sectur da sanitad

Durant in’emna survegnan radund 220 giuvnas e giuvens da l’entira Svizra in'envista cumplessiva en il mund da sanitad. Passa 100 gidantras e gidanters dal militar e da la Crusch Cotschna dattan voluntarmain enavant lur savida en connex cun tut las mesiras d’emprim agid.

Quest'instrucziun na duai betg mo far plaschair als giuvens, mabain er als far gust per ina tscherna da professiun en il sectur da sanitad.