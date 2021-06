Sent

Ils 8 da zercladur 1921 è mez dal vitg da Sent ars giu. 45 chasas èn brischadas cumplettamain. Oz vegn commemorà a questa tragedia. Il fieu era rut ora il suentermezdi – cura ch'il vitg era quasi vid – blers eran numnadamain en il guaud a far laina. Nua e pertge ch'igl ha brischà, n’è mai vegnì chattà ora. Morts n’hai dà nagins, be paucs ferids. Ma bleras famiglias han pers lur dachasa.

Cumparegliaziun dals maletgs Stuschar reglader a sanestraStuschar reglader a dretga Legenda: Avant 100 onns èn brischadas 45 chasas entaifer duas uras e mez a Sent. MAD

Cumenzà subit cun reconstrucziun

Per las 45 chasas ch’èn arsas giu, han ins cumenzà subit cun la reconstrucziun da 29 chasas. Quai causa ch’ins ha dà spazi tranter las singulas chasas ed er perquai ch’igl ha dà persunas che han cumprà trais edifizis plitost baracs e fatg londeror ina chasa. Las chasas èn vegnidas reconstruidas en il stil engiadinais.

Commemoraziun durant trais dis

A questa tragedia per Sent vegn commemorà trais dis durant questa stad. Uschia datti ils 8 da zercladur, ils 8 da fanadur ed ils 8 d’avust trais sairadas cun exposiziuns e referats en la chasa da scola a Sent.