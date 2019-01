La tradiziun veglia prevesa dad ina vart in bal cun musica populara. Da l’autra tucca er in tratg culinaric tut spezial tar il bal da Bumaun. D’avantatg è quest onn stà il fatg che la data dals 13 da schaner è crudada sin ina fin d’emna.

Sala plaina la sonda saira en la sala da gimnastica da Sent. Preschents per gronda part persuna da 40 onns plus a l’occurrenza organisada da la Grotta da cultura Sent. Trais chapellas da musica populara han sunà e trategnì la cumpagnia a la moda veglia. Uschia han ils preschents er profità da l’occasiun e ballà durant tut la saira e procurà per in palc da saut adina fitg bain occupà.

Legenda: La trippa – il menu tradiziunal dal bal da Bumaun a la veglia. RTR, Reto Mayer

Musica e trippa

La tradiziun vivida a Sent è dad ina vart il bal cun la musica populara. Da tschella vart è er il menu spezial part da la tradiziun. Uschia vegniva gia pli baud servì da mezza notg adina trippa, ina tradiziun ch’ils organisaturs han er mantegnì la sonda saira a Sent. Ils ultims bals da Bumaun han gì lieu a Sent fin ils onns 1980.

La finamira da la Grotta da cultura da Sent è stada da laschar reviver il bal da Bumaun a la veglia. Ina tradiziun ch'exista be anc a maun dals raquints dils da Sent.

RR actualitad 11:40