Sent, Ramosch e Vnà han puspè electricitad

Pervi d'in disturbi da la lingia locala da las Ovras Electricas d'Engiadina a Ramosch è il current electric stà interrut dapi las quatter oz endamaun.

En l'Engiadina Bassa èn plirs vitgs stads senza current electric, quai annunzian las Ovras Electricas d'Engiadina.

Il current è stà interrut dapi las quatter la damaun enfin las 11, a Sent, Ramosch e Vna, quai pervi d'in disturbi da la lingia a Ramosch. Sco para era in cabel crudà giu. Ils lavurers han lura pudì pinar quest cabel, ma sco consequenza hai dà in curt en in isolatur ed quel è vegnì donnegia.

Sco quai che las Ovras Electricas d'Engiadina han ditg ad RTR è il problem schlià e las trais vischnancas han ussa puspè current electric.

RR novitads 08:00