En set lieus en tut il Grischun han ils responsabels da la chatscha grischuna planisà d'orientar davart la chatscha da patenta. Oravant tut vulan els però er tadlar las opiniuns dals chatschaders, quai che reguarda la planisaziun da la chatscha. Radund 120 chatschadras e chatschaders èn stads preschents il glindesdi a l'emprima sairada a Samedan.

La chatscha speziala – il tema central

Co vinavant cun la chatscha speziala e tge consequenzas avess l’iniziativa per abolir quella chatscha? Adversaris ed aderents han gì la pussaivladad da prender posiziun tar questas dumondas. Ideas datti ina massa. Sche quellas èn er acceptablas per la maioritad dals chatschaders, vulan ils responsabels vegnir a savair sin lur turnea tras il Grischun.

La stretga discussiun cun la basa, vul dir cun ils chatschaders, duess servir era a la preparaziun dal messadi per mauns dal Cussegl grond. Quel vegn a tractar quest tema durant la sessiun da december da quest onn.

