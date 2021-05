Per 75 milliuns francs vegn fabritgada ina serenera per las vischnancas da San Murezzan enfin S-chanf.

La serenera vegn fabritgada per ina capacitad da radund 100’000 abitantas ed abitants, quai bastass per la mesadad da la populaziun dal chantun Grischun.

La procedura per nettegiar l’aua è fitg cumplexa, en in prim pass vegn quella nettegiada mecanicamain, lura surpiglian bacterias la lavur. Finalmain è l’aua nettegiada per radund 96%. Perquai ch'il flum En maina memia pauca aua na dastga l’aua nettegiada da la serenera betg cular directamain en il flum. Las Ovras electricas d’Engiadina retiran la blera aua dal flum per producir forza electrica, uschia vegn ussa era l’aua nettegiada, pumpada en il sistem da las Ovras electricas d’Engiadina ed arriva pir a Scuol, suenter ch’ella è vegnida turbinada en l’implant electric, puspè en il flum.

Serenera sco implant electric

La forz’electrica che la serenera dovra per funcziunar, vegn producida en chasa, quai cun trair a niz ils differents process da fermentaziun. Plinavant ha la Repower fabritgà il pli grond implant solar dal Grischun sin il tetg da la serenera.

Il fabricat prosperescha tenor plan e resta probablamain era en il rom dals custs. Ils emprims tests laschan era sperar che la serenera giaja en funcziun l'avust da quest onn.