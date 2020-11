Ils delegads, vul dir las vischnancas da San Murezzan, Puntraschigna, Schlarigna e Samedan, avessan gì da decider davart la vendita da l'areal da l'ARA Staz a la vischnanca da Schlarigna e davart la varianta da reconstruziun.

Ils delegads da Schlarigna han dentant fatg la proposta da spustar las decisiuns e da manar ulteriuras discussiuns en chaussa. Actualmain sajan las opiniuns dals delegads memia differentas e la discussiun memia emoziunala.

Davart il pretsch

Schlarigna aveva fatg in'offerta per cumprar l'areal da bundant 12'600 m² per 200'000 francs. Samedan pretenda dentant ina stimaziun uffiziala e Puntraschigna na vul betg che la zona po in di daventar zona da bajegiar.

Davart la varianta da renatiralisaziun

Era la varianta da reconstrucziun è dispitaivla. Entant che la suprastanza da la ARA Staz aveva proponì da reconstruir ils bajetgs sur terra cumplettamain e sut terra enfin in meter profunditad, avess Schlarigna pli gugent la varianta pli profunda. Quella custass dentant 1,6 milliuns francs dapli.

Uss duai dar ulteriuras discussiuns tranter la vischnanca da Schlarigna, la suprastanza da l'ARA Staz e las autras vischnancas cun integrar experts en chaussa. La decisiun davart la vendita e la varianta da construcziun duai crudar anc l'onn 2020.