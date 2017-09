Sfida per ils frontaliers

La via tras la Bregaglia è serrada pervia da las bovas a Bondo. Perquai ston ils cunfinaris da la provinza da Sondrio far viadis da lavur enorms per arrivar en Engiadina.

La via tras la Bregaglia è serrada tranter Spino e Promontogno - en il lieu da las bovas ord la Val Bondasca. In problem per ils passa 1000 cunfinaris che arrivan mintga di ord la provinza taliana Sondrio a lavur en Svizra. La lingia tras la Bregaglia en Engiadina è la colliaziun directa. Ussa ston ils cunfinaris far gronds sviadas. Ubain da Chiavenna sur il pass dal Spleia, lura a Tusaun, vinavant vers Savognin e finalmain sur il pass dal Güglia enfin en Engiadina. O lura si tras la Vuclina e lura tras il Puschlav e sur il pass dal Bernina. Viadis da 2 enfin 3 uras empè dad 1 ura.

Ils patruns fan quitads

Per ils patruns dals cunfinaris n`è la situaziun er betg simpla: els èn dependents dals collavuraturs. Quels ston perquai vegnir tut normal a la lavur. Quai dian tant firmas da construcziun sco era per exempel las pendicularas da l'Engiadin'Ota. Senza collavuraturs na poss'ins betg prestar las lavurs ch'ins stoppia. Il pli grond quità dals patruns è dentant la pussaivladad che i pudess dar anc a pli lunga vista problems per la colliaziun da traffic tras la Bregaglia. Sche la via restass serrada o bloccada adina puspè pervia da bovas, savess quai era daventar in grond problem per il turissem da l'Engiadin'Ota. Ils turists che arrivan nà da l'Italia drovan numnadamain era la colliaziun tras la Bregaglia.