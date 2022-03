Il parc d'animals a Goldau en il chantun Schwyz s’engascha dapi onns per animals ferids, per il mantegniment da razzas raras ma era per la reintroducziun dad animals, che èn quasi sparids en nossa natira. Uschia s’engascha quel parc dad animals era per la reintroducziun per exempel dal tschess barbet. Il parc dad animals a Goldau stat en stretg contact cun differents parcs e staziuns d'agid per animals en tut l'Europa, era cun la staziun d'agid per tschuettas ed utschels da preda a Haringsee en Austria.

Barattar genetica tranter la Svizra e l'Austria

Tranter las staziuns d'agid che tgiran utschels ferids e che tiran si animals selvadis datti adina puspè barats dad animals. Il motiv: chattar partenaris adattads e da barattar la genetica. Perquai datti adina puspè transports e viadis sur cunfin. En sasez pudess ins perfin discurrer dad in viadi da nozzas – e quai da moda e maniera fitg speziala – cun l'aviun.

In sgol senza batter cun las alas