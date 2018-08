Il permiss da pudair atterrar e partir davent da la plazza aviatica regiunala a Samedan senza vesair na vegn betg ad esser pront per proxim enviern.

La procedura sa retardeschia per circa in onn, uschia ha infurmà Daniel Peter, il CEO da la Infra Plazza aviatica regiunala. La Engadin Airport SA aveva inoltrà il settember 2016 la dumonda da pudair introducir il sistem da sgular cun agid d’instruments sustegnids da satellits, l'uschenumnà sistem GNSS1.

Excepziun per campiunadi mundial

Durant il temp dal campiunadi mundial da skis a San Murezzan il favrer avant in onn, aveva la plazza a disposiziun in tal sistem e survegnì il permiss da sgular a e da Samedan. Era cun nauscha vesida.

Meglierament per plazza aviatica Samedan

Grazia al sistem che sa basa sin il sistem da GPS pon ils pilots er atterrar sin la plazza aviatica regiunala, sur ils nivels, ord ina autezza da bun 2’700 meters sur mar. Previs fiss stà che la lubientscha dal BAZL vegniss anc quest enviern. Tut sa retardeschia dentant, ha declerà Daniel Peter.

Cunvegnas cun l’Italia

Cun quai ch’ins haja er gì da tractar cun l’Italia pervi dal duvrar il spazi d’aria en tscherts territoris, haja tut durà pli ditg. Entant saja la resposta positiva arrivada si da Roma. Per survegnir in permiss definitiv per sgular er senza visibilitad a Samedan, vuli tenor il CEO da la Infra dentant anc in’exposiziun publica.

RR novitads 06:00