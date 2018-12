Iniziant da l’idea è il cussegliader per affars e perit in chaussas turissem Peder Plaz. Per el datti in potenzial da realisar sgols da charter tranter differentas grondas citads europeicas e la pitschna plazza aviatica a Samedan. Oravant tut giasts che n’èn betg pronts da perder temp empè da raps. In sgol da Londra a Samedan e return vegniss a custar enturn 500 francs, uschia Peder Plaz.

Il turissem sustegna l’idea

Per il CEO da la destinaziun turistica Engiadina San Murezzan, Gerhard Walter fiss quai ina schanza unica. En Engiadin’Ota datti il giast che tschertga questa purschida. L’Engiadin’Ota avess cun sgols da charter la pussaivladad d’acquirir giasts da las grondas citads europeicas – ina schanza unica.

Fin ussa exista quest project sulettamain sin palpiri, ussa vala da tschertgar partenaris che gidan a realisar. Oravant tut las finanzas serran quella gronda sfida.

La plazza aviatica vegn modernisada

L'emprim pass en quella direcziun fa la plazza aviatica ils proxims onns. Radund 22 milliuns francs vegnan investids en la modernisaziun da la plazza aviatica tranter auter cun in nov sistem d'atterrar cun agid da satellits.

