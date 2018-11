Or da Telesguard dals 13.11.2018.

Ils dus artists Curdin Tones e Jan Robert Leegte han preschentà lur pli nov project artistic a Tschlin.

L’indigen Curdin Tones posseda dapi in pèr onns ina chasa a Tschlin, ina chasa senza sgrafits. El admira però il sgrafits che cuntegnan fitg blera simbolica e che quintan istorgias davart da quels che abitan en las chasas. Ina spezia da facebook vi da la fatschada. El ha ponderà co ch’el pudess rinforzar questa funcziun dal sgrafit. U era sco pussibilitar a persunas sco el, che n'han betg in sgrafit vi da la chasa, da porscher talas infurmaziuns a persunas che passan sper la chasa vi.

Maletg 1 / 7 Legenda: La fatschada survegn ina realitad augmentada. RTR, Armon Schlegel Maletg 2 / 7 Legenda: Scannar il QR code vid la fatschada. RTR, Armon Schlegel Maletg 3 / 7 Legenda: Cun in tablet u in telefonin pon ins scannar il code. RTR, Armon Schlegel Maletg 4 / 7 Legenda: Tras il tablet ves'ins la fatschada transfurmada da l'artist. RTR, Armon Schlegel Maletg 5 / 7 Legenda: Ils dus artists Curdin Tones e Jan Robert Leegte. RTR, Armon Schlegel Maletg 6 / 7 Legenda: Jan Robert Leegte programmescha l'app en cuschina. RTR, Armon Schlegel Maletg 7 / 7 Legenda: Il QR code è fatg en la tecnica da sgrafit. RTR, Armon Schlegel

Cun in sgrafit en furma da QR code han ils dus artists realisà quest giavisch. Cun agid d’ina applicaziun ch’els han sviluppà per telefonins, pon els mussar ina realitad augmentada. Vul dir che l’observader vesa tras ses telefonin texts, dissegns, fotografias u ovras d’art vi da la fatschada da la chasa che ha in sgrafit da QR code. L’applicaziun «fatschadas» e gratuita.

Per il mument hai dus da quests sgrafits en furma da QR code a Tschlin. Mintga mez onn vulan ils artists midar il cuntegn, uschia che las fatschadas virtualas porschan autras infurmaziuns.

En l'avegnir vulan ils dus artists sviluppar vinavant l’app «fatschadas», per che mintgin po generar in QR code per sia chasa. Il possessur da la chasa po decorar tenor l’atgna fantasia sia chasa, u perfin animar virtualmain sgrafits gia existents.

RR actualitad 17:00