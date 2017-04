Sgrafits en maun dals uffants

Betg il spray per far graffiti mabain la gutta per far sgrafits. Quai han prendì per maun ils uffants da Zernez durant lur emna da project.

Sgrafits empè da graffitis - scolars en acziun 2:30 min, Actualitad video dals 25.4.2017

Ils sgrafits vi da las chasas engiadinaisas n’èn betg mo bels per guardar, mabain era interessant sch’ins sa co che las decoraziuns tipicas vegnan fatgas. Precis quai è in dals temas da l'emna da project dals scolars da la primara da Zernez.

Veglia tradiziun fascinescha

Dapi radund 500 onns vegnan decoradas las chasas engiadinaisas cun ils tipics sgrafits. In art che deriva oriundamain da l’Italia. Las chasas d’abitar eran gia da quel temp en crap e vegnivan smaultadas. Cun ina simpla tecnica han mussà lavurants da l’Italia co ch’ins savess decorar las bellas chasas er en Engiadina.

Gutta ed in maun segir

Crear las figuras e simbols pon ins cun dar si chaltschina sur la multa e sgriflar en quella las decoraziun. Quai era il cumenzament da la lunga tradiziun dals sgrafits engiadinais.

Ils uffants da la scola da Zernez n'han betg mo emprais co ch’ins fa in sgrafit, els han era pudì far sez in sgrafit, betg sin ina chasa mabain sin ina tabla per exercitar.

Pli pitschen e pli svelt

Tenor Josin Neuhäusler che mussa fin a 800 persunas l’onn la tecnica dal sgrafit, sajan las retegnientschas bler pli bassas da cumenzar in sgrafit tar persunas pli giuvnas. Che quellas ristgan simplamain da far l’emprim stritg. Nov è per ils scolars surtut il fatg ch’i na dat nagina gumma per curreger in sbagl.

