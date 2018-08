Shake it till you make it

Cumenzà ha tut mo sco job per gudagnar raps suenter ina scolaziun da teater. Sophie Badel ha profità da l'emprima chaschun ch'i ha dà: lavurar en ina bar. Suenter mo in'emna davos la bar ha ella dentant savì: Quai èsi!

Ussa lavura ella sco scheffa da bar en ina bar renumnada a Basilea. Là ha ella gronda libertad e po s'empruvar ora - uschia che ses giasts survegnan adina puspè servì differentas creaziuns à la Badel. Quellas vegnan era influenzadas da ses passà en cuschina. Sophie Badel ha numnadamain fatg l'emprendissadi sco cuschiniera e lavurà plirs onns sin il mastergn. Allura vuleva ella empruvar or insatge auter ed ha fatg la scolaziun da teater da trais onns, che ha chaschunà cifras cotschnas sin ses conto.

Per sia lavur davos la bar è ella era vegnida premiada dal magazin Bilanz sco «scheffa da bar 2017». Ed er uschiglio s'engascha ella fitg en la branscha: Avant trais onns ha ella co-fundà ina uniun per barkeepers a Basilea ed è er stada presidenta da quella.

Dentant - er sch'ella charezza ses job, in job ch'ins po far per adina na saja quai betg per ella. Quant ditg ch'ella fa anc quest job e tge ch'ella fa suenter – quai è anc dal tut intschert.

