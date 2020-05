Las controllas da spertadad ha la polizia chantunala fatg la sonda sin il Pass dal Güglia e datiers da La Punt Chamues-ch. Entaifer curt temp han otg automobilists pers lur permissiun da charrar. Tut ils malfatschents abiteschan u lavuran en la regiun, sco la Polizia chantunala scriva. In dad els aveva sulet ina permissiun da charrar sin prova.

Rowdy davent da 60 km/h surpassament

Sco rowdy vala, tgi che surpassa la spertadad per netto 60 km/h u dapli. Là nua ch'igl è vegnì mesirà la spertadad sin la via dal Pass dal Güglia e sin la via d'Engiadina ordaifer ils vitgs vala ina spertadad da 80 km/h.

Ord l'archiv

Tgi che va memia spert cun auto sto quintar ch'ils apparats da radar fetschian ina fotografia e la polizia possia identifitgar el e far responsabel el.