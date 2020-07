Sin il lai da Champfèr pon ins observar actualmain in plazzal da construcziun tuttafatg spezial. Numnadamain è la firma Repower vid remplazzar ils bischens e las lingias da forz’electrica tranter Silvaplauna e Champfèr. In kilometer passa tras il lai da Champfèr.

9 novs bischens

Cun agid da bartgas monteschan ils sfunsaders numnadamain ils novs bischens sut aua. Total vegnan remplazzads 9 bischens per lingias da forz’electrica che duain avair dapli prestaziun che las veglias. Quellas èn vegnidas montadas avant 49 onns. Ils novs bischens èn er prevesids per las lingias da fibra da vaider che vegn duvrà per la telecommunicaziun.

Resguardar cuntrada ed ambient

Er sche la montascha dals bischens sut aua è ina gronda sfida, renda quella lavur tuttina. Tenor Thomas Grond, il manader da communicaziun da la Repower, na datti numnadamain sper il lai betg avunda spazi e tras ina montascha sutterrana pon ins tenor Grond er evitar blers problems sco per exempel accidents cun utschels. Vinavant suttastritga Thomas Grond che las pitgas electricas existentas vegnan demontadas apaina che las novas lingias electricas èn en funcziun. Quai duai embellir la cuntrada.

7 milliuns francs

Il project vegn a custar radund 7 milliuns francs. Sche tut funcziuna sco prevesì, duain las novas lingias electricas che passan sut il lai da Champfèr esser prontas la fin da quest onn. Cun la demontascha da las pitgas vul ins esser a fin l’onn 2021.