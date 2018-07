A Samedan è quest’emna gia per la settavla giada la Brassweek. Da la partida, tranter divers students da musica, è era Simon Gabriel da S-chanf che ha 10 onns e suna trumbetta. El è cun quai il pli giuven participant da la Brassweek 2018.

Adina puspè vegn menziunà en l’Engiadin’Ota en connex cun la musica il num da Simon Gabriel. Sco solist ed er cun il Quartet ensemble cun ses frar Gian Duri, Janik e Noa Sedelhofer da San Murezzan. Durant quest’emna da la Brassweek han els era la pussaivladad da sa participar a divers concerts.

Simon Gabriel vala sco grond talent

Cun be 10 onns è Simon Gabriel musicalmain fitg enavant e tenor il magister da trumbetta e manader da la Brassweek, Ludwig Wilhalm, vala el sco grond talent. Betg be il talent è grond, era la voluntad da far musica. Uschia trenescha Simon Gabriel mintga di tranter ina e duas uras. El è era il pli giuven participant da l’Orchester instrumental da giuvenils dal Grischun.

RR actualitad 07:00