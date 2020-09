Cun sis onns ha Simon Gabriel empruvà per l’emprima giada da sunar in pèr tuns sin in cornet. Dapi quel mument è il giuven da S-chanf stà fascinà da la musica ed ha perquai pudì prender uras da musica. Svelt ha il figl da purs emprendì e sunà suenter al magister da musica.

Mintga tun che Simon suna, viva !

Per il magister da musica da la «Scola da musica d’Engiadin’Ota» era spert cler che Simon ha in talent ed in interess tut spezial. Da pudair instruir el la trumbetta ed il cornet, è per Anton Ludwig Wilhalm ina grond'onur. Ed el discurra perfin d'avair cun il scolar Simon fatg in 6er en il lotto. Il magister da musica è persvas ch'il giuven musicist da S-chanf vegn a cuntinuar sia carriera musicala pass per pass.

Grond’onur

Martin Studer, il dirigent dal Neues Zürcher Orchester (NZO) vala sco in dals gronds promoturs da talents musicals en Svizra. El pussibilitescha ussa a Simon da sunar cun ses orchester. En occasiun dal giubileum da 30 onns NZO datti ina turnea en Svizra ed era ina en Germania. Simon Gabriel po sunar cun ils musicists professiunals durant quella turnea, tranter auter er a Berlin ed a Minca. Per il mat da S-chanf da 12 onns ina gronda onur.

Sch'ins è memia agità, dovr ins memia energia. Perquai emprov jau da star avant il concert tut calm.

Per el saja il pli impurtant dad avair plaschair vi dal far musica. Ed anc pli impurtant è ch’ils auters hajan plaschair vi da sia musica. Per regla exercitescha Simon Gabriel var duas uras al di. Sper il cornet, suna il giuven da S-chanf tranter auter er clavazin. Ses grond siemi è da daventar in musicist professiunal.