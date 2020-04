Betg ir en tura – nagin tema

Parcadis plains e colonnas d'autos lung la via sin ils pass. Ils skiunz da turas suondan lur plaschair - malgrà il coronavirus.

Il CAS il Club alpin Svizzer ha appellà. Per evitar cas urgents duess ins star a chasa e betg ir en tura. Respect e solidaritad cun il sectur da la sanadad saja ussa dumandà.

Skiunz tuttina sin viadi

Oravant tut davent dals pass dal Güglia e quel dal Flüela datti ina massa skiunz sin viadi, quai demussa la massa d’autos sin ils parcadis per lung la via.

Ils arguments per tuttina ir en muntogna cun ils skis en multifars, entant ch'ils ins manegian da far be turas segiras, dian auters, che esser en la natira saja era impurtant e finalmain congualan tschertins il ir en muntogna cun auters ristgs che pudessan capitar, per exempel era a chasa.

La conscienza turmenta schon

Las skiunzas e skiunz da turas èn per gronda part schon conscients da lur agir, ma tuttina, il sulegl, la buna situaziun da lavinas, l’experientscha e la passiun animescha els da far la tura tuttina, cun tut sias consequenzas.

Observar ils animals e giudair il sulegl
La via enturn il lai da San Murezzan attira blera glieud
Mintgatant datti pitschens conflicts d'inscunter

Numerus viandants – pacs indigens enturn il lai

In auter hotspot, dentant per ir a spassegiar è la via enturn il lai da San Murezzan. Era quella attira da preschent blera glieud, saja quai per ina spassegiada cun ils confamigliars, cun il chaun ubain lura era cun il dress da jogging.

Entant che tuts sa tegnan vid las prescripziuns da la Confederaziun vegnia quai era ad esser en avegnir il cas.

La maioritad dals viandants respectan numnadamain la distanza causa il coronavirus, ma tuttina datti adina puspè pitschens conflicts. Oravant tut cura ch'ina part da la famiglia u gruppa sa posta d'ina vart da la via e l’autra da tschella vart. Lura na datti auter che chaminar per mez or.

In'autra chaussa che dat dentant en egl e procura per intginas dumondas tar ils indigens, il fatg ch'ina buna part da quels ch’èn da preschent en viadi enturn il lai, discurran talian.