Sin il Pass dal Fuorn è in töffist sa blessà grevamain glindesdi da mezdi. Sin viadi da Zernez en direcziun Val Müstair saja l'um cupitgà en ina curva sanestra e collidà cun ina tavla da signal, scriva la Polizia chantunala.

L'um ch'era da viadi cun ina maschina cun in numer austriac è vegnì sgulà cun in helicopter en l'Ospital chantunal a Cuira. Pervi da l'accident è la via sur il Pass dal Fuorn stada serrada in temp.