Sis giadas gea a Schlarigna

La radunanza communala da Schlarigna ha approvà unanimamain glindesdi saira tut las 6 propostas da la suprastanza. Tranter auter era las novas cunvegnas da prestaziun cun l'Archiv cultural d'Engiadin'Ota, la fundaziun Museum Engiadinais e cun la scola da musica da l’Engiadin’Ota.

Cun quellas cunvegnas s’oblighescha la vischnanca da pajar ina contribuziun annuala da 25’000 francs per il Museum Engiadinais, radund 20’000 francs per l'archiv cultural e 45'000 francs per la scola da musica. Suenter ch'il circul è vegnì schlià, èn questas cunvegnas necessarias per ch'il manaschi da questas instituziuns possia vegnir garantì vinavant.

Cumpra Chesa Pedermann e sanaziun reservuar Blais

La radunanza communala ha plinavant concedì in credit da 825’000 francs per cumprar la Chesa Pedermann. Questa chasa è gia per part en possess da la vischnanca da Schlarigna. Tenor la suprastanza sappia il portfolio d’immobiglias vegnì cumplettà raschunaivlamain.Ultra da quai èsi vegnì approvà in credit da 750’000 francs per la sanaziun dil reservuar Blais ed in credit da 90’000 francs per ina maschina da vischnanca.

