Ch’i ha dà pauca naiv sin ils auts fa quitads a Reto Lamprecht, pur da Sta. Maria e cussegliader regiunal dal Plantahof. Numnadamain manca uschia l’aua da naiv che procura normalmain per las reservas d’aua per ils mais da stad.

Cun ina stad chauda e cun pauca plievgia po quai dar ch’ina u l’autra funtauna na porta betg pli aua.

Reagir a temp

Per evitar che las vatgas sin las alps n'han betg memia pauca aua, saja impurtant da reagir a temp e far ponderaziuns co sa preparar per la situaziun sch’i dess ina mancanza d’aua.

En il cas da l’Alp Sot sur Sta. Maria, da Reto Lamprecht, hajan ins gì fortuna da chattar ina funtauna cun bler aua. Uschia ha el installà plirs bigls ch’èn colliads cun in sistem d’uder che maina era il scul da mintga singul bigl enavant senza avair sperdita d'aua. Uschia possia el ramassar l’aua da sisum l’alp fin giusum e sia muaglia na stoppia far nagins gronds viadis per vegnir tar aua. Er sche quai saja ina grond’investiziun è Reto Lamprecht persvas che quella renda a lunga vista. Davart la racolta è Reto Lamprecht da buna speranza. Sch’i saja numnadamain l'avrigl ed il matg umid, saja el positiv ch’i dettia ina buna racolta.