In dals tratgs specifics che definescha quest moviment d’art è la diversitad da questa cuminanza. «Urban Sketchers» sa numnan tant architects, artists e grafichers, sco era magisters, students, musicists e scripturs. Ina scolaziun d’art n’è betg ina premissa. Quai ch'unescha els dentant è sulettamain la medema passiun ed il dissegnar u skizzar tenor reglas definidas.

Il manifest dals «Urban Sketchers» I na vegn betg mo dissegnà sin il lieu, mabain observà. Ils purtrets duain raquintar l’istorgia dals conturns. Ils purtrets èn notizias dal temp e dal lieu. L’ambient vegn purtretà exactamain e sincer. Ins dastga far diever da tut las furmas medialas. Ins dissegna ensemen ed ins sustegna in l’auter. Ils purtrets vegnan publitgads online. Ins dissegna il mund, purtret per purtret.

Urban Sketching e ses origin

Naschida è questa furma da dissegnar il 2007 en ils Stadis Unids. Il fundatur era Gabriel Campanario, in schurnalist ed illustratur da Seattle. Suenter ch’ils emprims purtrets eran vegnids repartids sur raits socialas è la furma e sia filosofia sa derasada sin tut il mund. «Urban Sketching» è ozendi daventà in moviment cun ina cuminanza mundiala e millis e millis da dissegns. Era en Svizra. Sco per exempel l'exemplar sutvart, dissegnà dal Turitgais André Sandmann, in dals emprims «Urban Sketchers» insumma en Svizra.

Zuoz per trais dis il Mecca dals «Urban Sketchers» svizzers

Dal 2012 è vegnida fundada la gruppaziun «Urban Sketchers Switzerland». Quai ch'ha entschavì da lez temp cun scuntradas pli pitschnas è sa sviluppà en il fratemp en ina scena cun adina dapli aderents ed ussa perfin cun in agen simposi. Quai per celebrar e manifestar anc pli fitg lur gronda passiun.

