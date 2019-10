Bittar crappa giu per la costa – per motivs da segirezza

Craps tranter 800 e 2’200 kilos vegnan sgulads cun il helicopter fin sisum la costa. Lura rodlan els puspè aval. Cun passa 100 km/h tutgan quels ina rait, sumeglianta a quellas ch'ins vesa a l'ur da las vias chantunalas. Sin ils craps ed era vi da la rait èn scumpartids sensurs che registreschan mintga moviment, il squitsch, il tempo e anc bler dapli.

La finamira dal project

Cun questa crudada da crappa pitschna, gronda, quadra e radunda vul il SLF vegnir a datas exactas. Sin basa da quellas san els lura decider, tge rait ch’è adattada en tge lieu periclità

Mintga tip da crap duess crudar almain 50 giadas giu per la costa per avair lura era cifras che constattan. Ils resultats vegnan registrads en in program, quel duess alura servir als inschigners responsabels per la segirezza da vias e chasas. Il project da la crudada da crappa sin il Pass dal Flüela dura trais onns.

RR actualitad 17:00 / TSG 17:40