La societad da biatlon ha realisà in implant da trenament oravant tut per las giuvnas ed ils giuvens da la regiun.

L'implant da biatlon datti gia dapi in pèr onns, dentan be per ina singula persuna. Construì aveva quel pitschen implant l'anteriur biatlet da professiun Severin Andri Dietrich.

Durant la stagiun d'enviern 2019/20 è lura vegnida fundada ina societad. Dus facturs han dà il schlantsch per construir in implant da biatlon cun quatter plazzas per ils principiants per trair cun il schluppet pneumatic ed ulteriuras quatter plazzas – quasi originalas – per trair cun il schluppet da caliber pitschen. Per l'ina è creschì l’interess tar ils giuvens da vulair trenar quel sport e da l’autra vart na correspundeva l’implant vegl betg pli a las prescripziuns chantunalas.

La societad da biatlon Sclamischot ha tschertgà sponsurs e pudì ramassar uschia radund 120’000 francs per construir l’implant cun la pussaivladad da sajettar e cun trajects da passlung dad 800 meters enfin a dus kilometers.

Ils giuvens atlets èn fascinads da la nova purschida. Uschia han els la pussaivladad da trenar sut circumstanzas professiunalas.