Sco quai che Monica Fliri, ina dals otg commembers da la suprastanza ha ditg ad RTR, veglia ins fa plazza a novas forzas. Che la lavur a favur da la societad fetschia grond plaschair, saja dentant er fitg intensiva. E cun quai che quasi tut ils eveniments che la societad da vischnanca San Murezzan organisescha, han lieu durant la stagiun auta, collideschian quels adina puspè cun interess per l’agen affar.

Novas forzas

L’engaschament ils davos onns haja purtà fritgs, ha er confermà Thomas Kriemler, il vicepresident da la societad.

Uss dessan ina giada auters manar novas ideas e s’engaschar a favur da la cuminanza.

Il vicepresident da la societad ha er infurmà ch’el vegn ad avair vinavant ils mastrins da la Tavolata en maun. Nov è l’organisaziun da quella dentant separada da la societad da vischnanca San Murezzan. Per tut las autras lavurs tschertg'ins uss nova glieud che sa mettess a disposiziun per in sez en suprastanza.

La societad ha perquai envidà tut ils commembers ad ina sairada da discussiun en l’Hotel Monopol a San Murezzan. L’elecziun ha lura lieu a la radunanza generala ils 27 da zercladur 2018.

Vasta spierta

Dapi il 2011 è la societad puspè activa ed ha la finamira da dar puspè vita a la vischnanca ed embellir quella cun eveniments. Occurrenzas sco ils discurs da San Murezzan, ils martgads spezials d’enviern u da stad, sco er la Tavolata u il martgà da Nadal tutgan tar la purschida.

