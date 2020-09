L’idea da realisar in bistro haja la famiglia gia gì avant onns. Quella saja dentant fin avant in mez onn stada il «Plan B» per il cas ch’il biro da viadi n’avess betg pli da funcziunar.

Jau na poss bunamain betg crair che nus avain uss in bistro empè d’in biro da viadi. Ma i funcziuna.

Cun quai che la branscha da viadis è actualmain pratic inexistenta, ha la famiglia da Scuol ristgà in nov pass. La fin da fanadur han trais Reinbachers, mamma, bab e figl cumenzà a manar la pitschna ustaria a la via principala a Scuol.

La gastronomia è in auter mund

Il midament saja stà sco in sigl en l’aua fraida, uschia la bilantscha da Renate Reinbacher. Dentant è ella sa disada plaunet vid la lavur da fin 15 uras en pe. Ed il mument n’avess betg pudì esser meglier per cumenzar cun il bistro Batta Porta. L’affarista na s’enricla era betg d’avair fatg il pass ensemen cun sia famiglia.

Jau na vuless insumma mai pli metter tut l’existenza be sin ina pitga.

Perspectivas nairas

Sche e cura ch’il biro da viadi dals Reinbachers stat puspè en dumonda, è cumplettamain intschert. Renate Reinbacher vesa la situaziun anc pli nair per ils proxims mais. Tenor ella sa remetta la branscha il pli baud a partir dal 2022. E l’ir en vacanzas na vegnia mai pli ad esser il medem tenor ella. Surtut offertas cun pauschalas fitg bunmartgadas na vegnia quai strusch pli a dar, è persvadida l’experta per viadis.