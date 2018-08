Spazi aviatic sur Segl serrà per dronas

Zonas serradas per dronas: zonas da protecziun da la plazza aviatica (pinc), asils da selvaschina (oransch) e serrada temporara dal spazi d'aria (mellen).

La raschun per il scumond è l'inscunter dals sis schefs da stadi da pajais germanofons. I saja da quintar cun dapli traffic aviatic e cun grond interess medial.

Cun duvrar dronas pudessan ils participants da l'inscunter ed il traffic aviatic vegnir periclitads, argumentescha la regenza ses scumond. Per garantir la segirezza da l'occurrenza resta quest spazi aviatic serrà per objects sgulants fin ad in pais total da 30 kilograms.

