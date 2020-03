Suenter la fin d'emna da maraton - u gist senza il maraton - è per blers a fin la stagiun da passlung. Quest onn è quai in zitg auter. Pervia da las restricziuns che valan dapi questa fin d'emna han las loipas en l'Engiadin'Ota attratg anc ina giada dapli glieud che uschiglio. Da quels che fissan en mintga cas ids ma era da quels che fissan pli gugent ids sin pista anc ina giada.

Skiunzs sin loipas han encletga

Gist quels èn sa mussads trists ch'ils territoris da skis han stuì serrar abruptamain. Ch'els hajan dentant encletga per questa decisiun. Quai di era in magister da skis, che nossa reportra ha scuntrà sin la loipa, malgrad ch'el è uss senza lavur. I saja halt uss anc da far in pau passlung e forsa l'ina u l'autra tura da skis, di el.

Ed era sch'ins po anc sa mover libramain sin las loipas è insatge tuttina auter: Pass da loipas na vegnan betg pli vendids e controllads. Pervia dal coronavirus intgins dis pli baud che normal.

RTR actualitad 06:00