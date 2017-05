«SRF Musikwelle» sin visita a Sent

L’emettur da radio «SRF Musikwelle» tschertga mintg’onn la pli bella plazza communala. Quest onn ha Sent fat la cursa. Mintgadi vegn emess live davent da la plazza.

En ina votaziun online ha Sent fatg la cursa encunter las vischnancas Oberstammheim (chantun Turitg) e Oberwil (chantun Berna). In team da l’emettur da radio «SRF Musikwelle» è perquai vegnì a Sent per emetter live davent da la pli bella plazza.

Ils reporters van in tschertga d’istorgias interessantas, fan in purtret da la vischnanca, visitian l’hotel Val Sinestra, discurran cul stuntman per il film «Schellenursli», visitian ina fatschenta da cheramica, discurran cun ina cuschiniera cun l'enconuschent artist Not Vital e blers auters dapli.

Musica n'astga betg mancar

Natiralmain stat la musica en il center. Mintga di preschentan els ina societad u ina gruppa da musica, quai va da la societad da musica Sent, sur las musicas da giuvenils enfin tar la chapella Tamangur.

Il studio en ina chasa engiadinaisa

Il studio e installà en in suler d’ina chasa engiadinaisa. La populaziun astga vesair il team a lavurar. Plinavant prendian els encunter giavischs musicals dals visitaders.

«Zoogä-n-am Boogä» sco act final

In venderdi a partir da las 20.00 ha alura lieu la festa finala. Diversas furmaziuns da musica da Sent, ma era da las 2 vischnancas che han pers la cursa, Oberstammheim ed Oberwil èn preschentas. Quest emissiun vegn natiralmain emess live da Sent.

RR actualitad 17:00