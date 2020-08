L’october 2013 ha la populaziun da Sta. Maria dà glisch verda per in sviament da la vischnanca. Er sch’in project che custass radund 20 milliuns francs fiss vairamain sin maisa datti uss tuttina puspè discussiuns.

Influenza da la decisiun da Ferrera/Schmitten

L’october 2019 ha il Tribunal federal valità l’interess public per il spazi cultural pli aut che quel da la populaziun ed ha refusà tras quai ina construcziun d’in sviament a Ferrera/Schmitten. Per evitar ina tala decisiun a Sta. Maria, ha il chantun pia da far adattaziuns dal plan directiv. Tenor l’inschignier chantunal, Reto Knuchel, saja ins uss vid sclerir projects alternativs che correspundan a tut ils interess.

Maletg 1 / 4 Legenda: Tras il project actual dal sviament gess a perder la furma da crusch istorica da la vischnanca RTR, Selina Camichel Maletg 2 / 4 Legenda: Var 4500 vehichels chaschunan di per di per in chaos e colonnas en la vischnanca RTR, Selina Camichel Maletg 3 / 4 Legenda: Ils abitants da Sta. Maria spetgan gia dapi blers onns sin in sviament RTR, Selina Camichel Maletg 4 / 4 Legenda: A Sta. Maria passa il trafic transit da l'Engiadina vers il tirol dal Sid u sur il pass da l'Umbrail RTR, Selina Camichel

Via sutterrana

Ina alternativa pussaivla è da metter la via sut terra uschia che la cuntrada na va betg en malura ed oravant tut na vegniss betg destruì la furma da crusch istorica da la vischnanca. Quella varianta che custass radund 50 milliuns francs, sustegna er il parc da natira Biosfera Val Müstair. Tenor il maina gestiun da la Biosfera Val Müstair, David Spinnler, fiss ina soluziun persistenta d’in sviament er impurtant per il turissem. Numnadamain visitan blers giasts la Val Müstair pervi da la cuntrada culturala d’auta valur.

Varianta che cuntenta tuts

Che Sta. Maria dovra in sviament stettia ord discussiun, uschia il president communal da la Val Müstair, Rico Lamprecht. Gist durant la stad chaschunian mintga di var 4'500 vehichels che sajan en viadi en il Tirol dal sid u sur il pass da l’Umbrail chaos e colonnas en la vischnanca. Tenor Lamprecht sto il sviament però cuntentar tut ils involvids, saja quai la populaziun da la Val Müstair sco er las diversas organisaziuns.