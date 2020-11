Tar in inscunter digital ha la Task-Force Covid-19 Engiadin’Ota preschentà a lur partenaris in manual cun differents scenaris che pudessan capitar durant l’enviern cun corona. Tar ils 23 scenaris elavurads sa tracti d’eventualitads sco «tge capita tar in segund Lockdown» u «tge capita sche mia gestiun vegn messa sut quarantina». Impurtant è tenor Christian Gartmann, il manader da project da la Task-Force Covid-19 numnadamain che mintga gestiun sa fa patratgs gia avant che la stagiun cumenza.

Il manual duai esser in sustegn per mintga gestiun en la regiun. Uschia che mintgin sa po preparar gia uss uschè bain sco pussaivel sin diversas eventualitads che la stagiun d’enviern porta cun sai. La fin finala ha però mintgin da decider per sai co che sia gestiun va tras l’enviern.