La vischnanca da San Murezzan registrescha in minus da 51% tar las pernottaziuns en l’hotellaria. Vis sur tut l’Engiadina resulta in minus da 21%. Sco la Task Force Corona II Engiadina ha infurmà oz a ses partenaris, haja quai cler da far cun il fatg, ch’ils giasts internaziunals han manca a San Murezzan.

Hotels da luxus èn s'adattads a la situaziun

Dals 5 hotels da luxus han la fin da schaner serrà dus lur portas. Per ils trais hotels restants era quai fatg ina sfida. Èsi pussaivel da cuntiunar la stagiun en maniera positiva? Las restricziuns d'igiena èn vegnidas anc pli strictas, entirs plauns d'hotels èn vegnids serrads, sco per exempel en il Suvretta House, en il Grand Hotel des Bains Kempinski pon dapi ils 12.02.2021, per exempel mo pli entrar persunas cun in test da corona actual e negativ.

Il minus da 51 % è grav ma tuttina, ils directurs dal Hotel Kulm, Suvretta House e Kempinskis laschan betg pender las alas ed han decis, d'avrir las portas era per ina stagiun da stad.

Tests e vaccin sco basa per la stad

En vista a la stagiun da stad èn ils responsabels da la Task Force Corona II da buna speranza, che blers giasts chattan la via en Engiadina. Per ch’i dettia ina buna stagiun, mettan els pais sin la strategia da tests e las vaccinaziuns.