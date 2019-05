Davent da las muntognas e dal fraid: Per ils Engiadinais è la stagiun morta il temp per ir en vacanzas. Els van a la tschertga da temperaturas pli agreablas.

Nagins giasts sin via – temp per ir sez en vacanzas

La stagiun morta è quasi la stagiun auta dals Engiadinais per ir en vacanzas. La scola ha liber ed ils hoteliers han serrà lur portas. Restan enavos be ils plazzals sin via ed en ils vitgs.

A la tschertga da temperaturas agreablas

Gist quest onn mussa il termometer temperaturas pli bassas sco uschiglio il matg. En pli èn las muntognas anc cuvernadas cun ina vetta da naiv. Tenor la manadra dal biro da vacanzas ATR Tours a Scuol, Renate Reinbacher, han quest onn ils blers Engiadinas tschertgà in lieu cun temperaturas agreablas per far vacanzas.

A dretga o a sanestra

Blers sajan quest matg ids vers Ost, perquai ch'en il vest dettia da quest temp anc vents fraids, declera la manadra Renate Reinbacher. En il trend sajan quest onn oravant tut la Grezia, Kos, Rodos, Kreta, ma era la Tirchia. E lura han divers fatg viadi en direcziun Cap Verd.

Cun ils meds digitals, chattian ins ozendi per mintga giavisch la destinaziun preferida. Adina dapli clients, giuvens e vegls, tirian a niz las experientschas da l’agenzia da vacanzas empè da tschertgar sezs – uschia sajan ins pli segir da far vacanzas recreativas senza surpraisas negativas, di la dunna dal biro da vacanzas.

