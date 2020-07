Sco il manader dal campadi Sur En Wolfgang Bosshardt ha confermà ad RTR, sajan els vegnids surprais dal stemprà. Quel è passà sur els vi il mardi suentermezdi enturn las 17:30. Ils ferms vents hajan cupitgà pliras plantas sin l’areal, blessà na saja nagin. Perditgas raquintan ch'i saja stà ina chaussa da be paucas secundas.

Campadi be pertutgà a l’ur

Sin il campadi Sur En a Sent sajan be var duas, trais plantas per terra. Ultra da quai èn vegnidas donnegiadas tras ils vents trais fin quatter rulottas, per part cumplettamain. Actualmain sajan radund 200 persunas sin il campadi Sur En.

Wolfgang Bosshardt quinta sin l’emprima vista cun var 50 fin 60 bostgs sragischads u cupitgads sin l’areal dal Parc da sugas Engiadina. Els hajan anc pudì serrar quel ed evacuar la glieud, curt avant ch’ils vents èn arrivads.

Il Parc da sugas Engiadina resta tenor Wolfgang Bosshardt segir serrà per il rest da questa stad. Davart ils donns na sappia el anc dir nagut, uschè il manader dal campadi ed il parc da suas.

Fortuna en la disfortuna

Tenor la pledadra da la Polizia chantunala Anita Senti, è la polizia vegnida alarmada. Sco usità en quests cas hajan ins era clamà l'ambulanza e la Rega al lieu. Dentant sajan quels puspè turnads en lur basa, damai che naginas persunas sajan vegnidas blessadas.

Il corps da pumpiers Pisoc è vid far urden ensemen cun il servetsch forestal sin il plaz e segirar singulas plantas ch'èn periclitadas da cupitgar. Il campadi Sur En resta avert. Dentant discurra Wolfgang Bosshardt d'in donn total tar il parc da sugas.

Il «Parc da sugas Engiadina» consista da 421 bostgs – e porscha en tut nov differents percurs per visitaders da tut las vegliadetgnas. El è sper quels da Puntraschigna e S-chanf, in dals trais parcs da sugas en Engiadina.