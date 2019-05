Quests dis vegn inoltrada ina dumonda per 2,4 milliuns francs tar l'Agentura Svizra per la promoziun d'innovaziuns InnoSuisse. Cun quest import duai lura vegnir finanzià il svilup da la tecnologia ch'i dovra per ennavar il glatscher Morteratsch.

Il project MortAlive vul salvar il glatscher Morteratsch cun reciclar aua da naiv. Tenor il glaziolog samedrin Felix Keller fiss quai pussaivel cun ennavar il glatscher la stad. In studi ed in experiment sin la Diavolezza han entant confermà che quai è pussaivel.

Premissa è ch'in kilometer quadrat dal glatscher vegn zuglià cun ina vetta da 5m naiv durant la stad. Uschia na luass il glatsch betg ed il glatscher cumenzass suenter 10 onns puspè a crescher.

Tecnologia sto anc vegnir sviluppada

Per ennavar in kilometer quadrat ha il glaziolog gì l'idea d'ina pendiculara per ennavar. Questa tecnologia fiss simpla e pussaivla da realisar senza forza electrica, stuess dentant anc vegnir sviluppada.

Far quai duain la scol'auta da Lucerna, la HTW Cuira, la NTB Buchs e la scol'auta da la Svizra dal Nordvest. Ils custs vegnan calculads cun 2,4 milliuns francs. Custs che l'Agentura Svizra per la promoziun d'innovaziuns InnoSuisse duai surpigliar. Quests dis vegn la dumonda inoltrada.

Felix Keller è optimistic da survegnir ils daners. Surtut en vista a l'avegnir d'ina tala tecnologia. Sia visiun fiss, ch'ins pudess segirar existenzas cun reciclar aua da naiv ed evitar la migraziun en pajais povers che cumbattan cunter ina mancanza d'aua.

Fantast u inventader

I saja in project ambizius e visiunari, quai è cler per Felix Keller. Ma el saja persvas che sia idea saja realisabla e perquai na saja dar si nagina opziun. Ed era sch'el discurra da custs totals da 100 milliuns francs sur 30 onns, di el ch'i fiss in sbagl da betg pruvar ora tut il pussaivel. Ch'el valia in pau sco fantast, cun quai sappia el ir enturn, surtut perquai ch'el saja persvadì da sia idea.

Cumparegliaziun dal maletgs Stuschar reglader a sanester Stuschar reglader a dretg Legenda: Il glatscher dal Morteratsch il 2001 ed il 2016. MAD, Christine Levy

