La Regiun Engiadina Bassa Val Müstair ha laschà eruir, tge potenzial che la regiun avess, sch’ins schlargiass il parc da natira Val Müstair sin la regiun da Scuol e Valsot. Il resultat: Per bainquant dapli avantatgs e schanzas economicas che dischavantatgs.

La Regiun Engiadina Bassa e las vischnancas da Scuol, Valsot e Val Müstair han oz orientà davart lur visiun d’expander il Parc da natira Val Müstair sin ils territoris da las vischnancas da Scuol e Valsot.

Il project muntass ina gronda plivalur per la regiun e cunquai era in augment da la commerzialisaziun turistica da la regiun – oravant tut per sa posiziunar en avegnir anc pli bain sco regiun cun label da l’Unesco. Quai il resultat d’in studi da factibilitad, ch'è vegnì fatg sin incumbensa da la Regiun Engiadina Val Müstair.

Actualmain exista l'Unesco Reservat da Biosfera Engiadina Val Müstair or dal Parc Naziunal Svizzer, il Parc da natira Val Müstair e parts da la vischnanca da Scuol. La Regiun Engiadina Bassa Val Müstair vesa dentant in grond potenzial economic, sch’ins expandess il parc da natira. En mira stattan il mument la vischnanca da Scuol e quella da Valsot.

Las trais suprastanzas da las vischnancas Val Müstair, Scuol ed era Valsot han dà glisch verda per proseguir il project. Il pli tard il 2022 vulan las vischnancas lura preschantar il project definitiv a la populaziun. Finamira fissi lura da realisar quel a partir dal 2025.

