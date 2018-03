Auter sco anc l’emprim onn da la fasa da test, èn ils iniziants quest onn cuntents cun il resultat. La finamira da trair 100 namaycushs or dal Lai da Segl è accumplida ed il dumber da patentas vendidas è prest tar 600.

Success per project da pilot da pestgar sin glatsch

Or da Telesguard dals 23.03.2018.

Legende: Video Success per il project da pestgar sin il Lai da Segl schelà abspielen. Laufzeit 3:26 Minuten.

Success per il project da pestgar sin il Lai da Segl schelà

Ensemen cun il chantun Grischun aveva la societad sviluppà in concept detaglià per il project da pilot. Avant dus onns han ins lantschà el cun la finamira principala da minimar la populaziun dals namaycushs en il Lai da Segl. Entant ch’il butin è stà l’emprima stagiun plitost magher, han ins cuntanschì la finamira fixada ensemen cun il chantun e vendì quest onn er marcantamain dapli patentas.

Plirs facturs han favurisà

Ch’il resultat è suenter la segunda stagiun bler meglra, haja da far cun plirs midaments, ha declerà l’iniziant, Antonio Walther da Plaun da Lej. Dad ina vart hajan ins pudì schlargiar il sectur per pestgar, da l’autra haja la lubientscha per persunas dador il chantun Grischun segir er augmentà il dumber da pestgaders. Tenor l’inspectur da chatscha e pestga Adrian Arquint, gioga er l’experientscha dals pestgaders ina gronda rolla.

Ils pestgaders han fatg progress e ramassà experientscha il davos onn

Legenda: Antonio Walther cun Alexandra Fröhlich e lur butin. mad

Nagins conflicts

Cuntents èn ils responsabels er, ch’i n’haja dà nagins problems cun organisaziuns u autoritads sin il lai schelà. Durant las davosas 20 emnas hajan tant pestgaders indigens, sco er grischuns empruvà lur cletg. Ils gronds cracks han entant er chattà la via en Engiadin’Ota. La nova purschida turistica en Engiadin’Ota bada entant er Corsin Nodèr che maina ina butia da pestga a Susch.

Legenda: Grond success per Jon Fanzun. mad

Bunas perspectivas

La fasa da pilot da dus onns, va a fin questa fin d’emna. Ils iniziants ed il chantun Grischun han uss da trair bilantscha. Tenor Adrian Arquint saja bain pussaivel che la pestga sin il Lai schelà da Segl vegnia dada libra dal Chantun Grischun e quai probablamain gia proxim enviern. La decisiun definitiva vegnia communitgada proximamain.

RR actualitad 17:00