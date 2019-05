Il mardi sajan represchentants da la vischnanca e dal turissem da Scuol sesids ensemen cun glieud da «Tourplus». Quels spetgan en emprima lingia giasts gidieus, nizzegian al cumenzament dentant sulet ina part da l'hotel cun 220 letgs.

Tourplus Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Tourplus è in organisatur da viadis da l'Israel. Igl è mundial il pli grond organisatur sa spezialisà per vacanzas koscheras.

L'hotel Palace è vegnì renovà dapi il 2013. Oriundamain han ins vulì avrir l'hotel gia il 2016. Uss duai vegnir avert la stad. Tenor il promotur d'economia da Scuol, Niculin Meyer saja quai stà ina surpraisa. Avant l'inscunter da mardi n'hajan ins gì nagin contact tranter il possessur, Tourplus e la vischnanca. I saja planisà a fitg curta vista ed uss saja anc da guardar tge lubientschas da l'administraziun che sajan necessarias e da survegnir quellas tant pli svelt.

Hotel vegn manà koscher

Tenor ina collavuratura da Tourplus na vegnia betg a dar be giasts strict ortodoxs mabain er giasts moderads da tut il mund, ha infurmà Meyer. Sin la pagina d'internet da Tourplus figureschia Scuol gia sco destinaziun da stad. Quai munta che las dumondas administrativas ston vegnir scleridas entaifer in mais, per ch'il manaschi possia cumenzar la stad.

Bleras dumondas anc betg scleridas

Il curt temp da preparaziun porta intginas problematicas. Per exempel n'èsi ad uschè curta vista betg pussaivel da porscher als giasts in access ad in bus local. Las cundiziuns na sajan uschia betg optimalas. Plinavant na giaschan pliras chaussas er betg en ils mauns da la vischnanca. Per exempel las lubientschas da lavur per persunas che n'èn betg da l'Europa. Ils collavuraturs ha Tourplus sez. Il dumber vegn a depender da las reservaziuns. Plinavant n'ha Tourplus er betg pudì dir quantas persunas che stuessan reservar per esser rentabel, damai ch'el n'ha anc naginas experientschas a Scuol.

RR novitads 06:00