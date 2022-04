Ils iniziants giuvens ed indigens han l'idea da dar nova ed autra vita al nightlife da San Murezzan. Uschia è naschì il SunIce Festival en la regiun da skis ch'ha attratg la fin d'emna passa 10'000 giasts. L'entir festival cun palc principal, plirs palcs pli pitschens, tendas, bars, foodtrucks ed in program sportiv saja stà vendì ora.

Suenter duas giadas spustar puspè liber

Il concept sa basa sin ils trais temas musica, art e moda. Il Sunice Festival è in dals emprims suenter l'aboliziun da tut las mesiras da corona. Visitaders e visitadras pon far festa e giudair sco pli baud. Il festival era numnadamain planisà per l’onn 2020 ed è ussa vegnì spustà duas giadas. En il focus dals organisaturs: Procurar per bunas emoziuns e puspè unir ils umans.

Aura betg optimala

L'aura plitost grischa e nivlusa cun temperaturas bassas ed ina bisa frestga na para betg da disturbar las visitadras ed ils visitaders. Els èn cuntents da puspè esser libers, giudair l'atmosfera speciala a Salastrains sur San Murezzan e da festivar e sautar tar ils gigs dals 50 DJ's internaziunals.

L'emprim'ediziun dal SunIce Festival a San Murezzan ha lieu sur trais dis. Sco il fundatur Loris Moser ha ditg ad RTR, saja planisà per la segund'ediziun l'auter onn da prolungar quel per in di.